Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da güvenlik toplantısı düzenleyecek
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi günü İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı yapılacağını duyurdu. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir" dedi. - ANKARA