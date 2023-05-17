İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "(Charlie Hebdo'nun skandal karikatürü) Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte...
Politika Haberleri
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "(Charlie Hebdo'nun skandal karikatürü) Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "( Charlie Hebdo'nun skandal karikatürü) Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika