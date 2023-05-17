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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: '(Charlie Hebdo'nun skandal karikatürü) Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "(Charlie Hebdo'nun skandal karikatürü) Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte...

Politika Haberleri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "(Charlie Hebdo'nun skandal karikatürü) Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "( Charlie Hebdo'nun skandal karikatürü) Bu ahlaksızlığı şiddetle kınıyor, düşmüş oldukları bu çaresizlikte debelenirlerken onlara acıyan gözlerle bakıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fahrettin Altun Charlie Hebdo Politika Haberler

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