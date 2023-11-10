İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Atatürk'ü anma mesajı paylaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında bir mesaj paylaşarak, Atatürk'ü rahmet ve minnetle anma ve bütün kahramanları şükranla anma çağrısı yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun,"Milli Mücadele'nin başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyor, bizlere bu toprakları vatan kılan bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı nedeniyle bir mesaj paylaştı. Altun paylaşımında, "Milli Mücadele'nin başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyor, bizlere bu toprakları vatan kılan bütün kahramanlarımızı şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA