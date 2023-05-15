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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: '14 Mayıs bir kere daha bu Aziz Milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "14 Mayıs bir kere daha bu Aziz Milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu.

Politika Haberleri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "14 Mayıs bir kere daha bu Aziz Milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "14 Mayıs bir kere daha bu Aziz Milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu. Milletimiz sözünü söyledi, gidilecek yolu işaret etti. Hayırlı olsun, mübarek olsun, Rabbimize hamdolsun. Birlikte, bölüşerek, dayanışarak ve huzur içinde büyüyeceğiz, dünyaya örnek olacağız" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fahrettin Altun 14 Mayıs Aziz Politika Haberler

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