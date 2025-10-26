İletişim Başkanı Duran: PKK'nın Çekilme Kararı Olumlu Bir Gelişme

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, "Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla PKK'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir. Gayemiz ülkemiz içinde huzur ve güvenliği tahkim etmek, bölgemizde ise barış ve istikrarı kalıcı hale getirmektir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "PKK'nın bugünkü açıklaması, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni bir adımdır. Bu yeni adım, bütün unsurlarıyla PKK'nın silah bırakması hedefi doğrultusunda gerçekleşen olumlu bir gelişmedir. 'Terörsüz Türkiye' süreci Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu kararlı ve cesur liderlik sayesinde sürdürülmektedir. Gayemiz ülkemiz içinde huzur ve güvenliği tahkim etmek, bölgemizde ise barış ve istikrarı kalıcı hale getirmektir. Bölgemizde meydana gelen gelişmeler ve küresel ölçekte artan belirsizlikler, önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yeni sorumluluklar yüklemektedir. 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' politikalarını kararlılıkla sürdürmek hem bu sorumlukları yerine getirmek hem de 'güçlü Türkiye' idealine yürümek için vazgeçilmez önemdedir" ifadelerini kullandı.