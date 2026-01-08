Haberler

İletişim Başkanı Duran: "Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri apaçık iftira mahiyeti taşımaktadır"

ANKARA (İHA) – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, hiçbir temele dayanmayan sorumsuz ifadeleri apaçık iftira mahiyeti taşımaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, hiçbir temele dayanmayan sorumsuz ifadeleri apaçık iftira mahiyeti taşımaktadır. Bununla birlikte, siyasetin dilini iftiralar, mesnetsiz ithamlar ve suçlamalarla doldurmak ve bunu ısrarla tekrar etmek; milletimizin demokrasi kültürüne yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulamaya ya da sorgulatmaya çalışmak; millet iradesine yönelik açık bir saygısızlığın tezahürüdür. Türkiye, uluslararası alanda kendi politikalarını belirleyen, küresel meselelerde sözü dinlenen bir ülkedir. Türkiye, adaletin ve vicdanın sesi olarak tüm insanlığa umut vermektedir. CHP Genel Başkanı'nın ifadeleri sadece Cumhurbaşkanımızı değil, Türkiye'nin dış politikadaki bağımsızlığını ve devlet geleneğini de hedef almaktadır. İç politik hesaplarla devlet yönetimi ve milli çıkarlar konularında iftira dilini kullanmak liyakat sorunlarına da işaret etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu çirkin dili ve yakışıksız ifadeleri kesin bir dille kınıyorum. Özgür Özel, devletin en yüce makamına karşı daha sorumlu, saygılı ve ölçülü bir üslup benimsemelidir" dedi. - ANKARA

