Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Mescid-i Aksa Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bazı İsrailli bakanların ve fanatik grupların İsrail polisiyle birlikte Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı ve bu eylemin İsrail'in kirli savaşının bir parçası olduğunu belirtti. Duran, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine sahip çıkacaklarını ve Filistinli kardeşlerinin yanında olacaklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bazı İsrailli bakanların fanatik gruplarla birlikte İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı İsrailli bakanların fanatik gruplarla birlikte İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa'yı hedef almak İsrail'in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır; çirkin bir provokasyondur, Aksa'yı işgal girişimidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi 'İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.' Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır. Ortak mirasımız, ortak belleğimiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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