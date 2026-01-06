Haberler

İletişim Başkanı Duran: "Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 6-8 Ocak 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle 7 Ocak Çarşamba günü Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı tertiplenecektir. Bu çerçevede Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması da öngörülmektedir. Görüşmelerde ayrıca bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 800 bin gencimize staj desteği sunacağız, günlük 1375 lira harçlık vereceğiz

Erdoğan'dan 800 bin gence müjde! İşte verilecek günlük harçlık miktarı
Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Şırnak'ta kameraya yansıdı

Türkiye'nin en zor görülen hayvanı! Bu kez Güneydoğu'da görüntülendi
Resmen açıklandı! Beşiktaş, Mert Günok ile yollarını ayırdı

Bir devir resmen sona erdi
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket

Çocuğunun yanında anneye iğrenç hareket
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim 'Ben ayrılmak istiyorum' dedi

Beşiktaş'ta deprem! Yıldız isim "Ben ayrılmak istiyorum" dedi