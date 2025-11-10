Erhürman Türkiye'ye İlk Ziyaretini Yapacak
İletişim Başkanı Duran: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika