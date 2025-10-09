İletişim Başkanı Duran: "İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma memnuniyet verici"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı paylaşımda Gazze'de ateşkes anlaşmasının birinci aşamasına ulaşılmasında rol oynayan başta Türkiye olmak üzere tüm arabulucu aktörlerin çabalarının takdire şayan olduğunu ifade etti. Duran, tarafların anlaşma koşullarına uyması gerektiğini vurgulayarak, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması ve iki yıldır süren insanlık dramının sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeni süreçte de üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirten Duran, "Başta Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve ateşkes koşullarına uyulması olmak üzere her alanda Filistinlilere destek vereceğiz ve Gazze'deki yaraların sarılması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Duran, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının temel koşulunun 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm olduğunu vurguladı. - ANKARA