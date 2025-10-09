Haberler

İletişim Başkanı Duran: "İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma memnuniyet verici"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptığı paylaşımda Gazze'de ateşkes anlaşmasının birinci aşamasına ulaşılmasında rol oynayan başta Türkiye olmak üzere tüm arabulucu aktörlerin çabalarının takdire şayan olduğunu ifade etti. Duran, tarafların anlaşma koşullarına uyması gerektiğini vurgulayarak, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması ve iki yıldır süren insanlık dramının sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yeni süreçte de üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirten Duran, "Başta Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve ateşkes koşullarına uyulması olmak üzere her alanda Filistinlilere destek vereceğiz ve Gazze'deki yaraların sarılması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Duran, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının temel koşulunun 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm olduğunu vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
MasterChef'te şaşırtan buluşma! Wanda Nara eski eşiyle aynı sahnede

MasterChef'te şaşırtan buluşma! Eski eşiyle aynı sahnede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
MasterChef'te şaşırtan buluşma! Wanda Nara eski eşiyle aynı sahnede

MasterChef'te şaşırtan buluşma! Eski eşiyle aynı sahnede
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.