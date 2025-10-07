Haberler

İletişim Başkanı Duran: "Gazze'de yaşananlar bir çatışma değil, sistematik bir soykırım ve işgal gerçeğidir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Gazze'de yaşananlar bir 'çatışma' değil; sistematik biçimde yürütülen bir soykırım ve işgal gerçeğidir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Gazze'de yaşananlar bir 'çatışma' değil; sistematik biçimde yürütülen bir soykırım ve işgal gerçeğidir. Türkiye, en başından bu yana bu gerçeği açık biçimde dile getirmiş, adaletin, insan onurunun ve mazlumların yanında olmuştur" dedi.

İletişim Başkanı Duran, İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ikinci yıl dönümünde yaptığı değerlendirmede, yaşananları "tarihin en ağır insani felaketlerinden biri" olarak nitelendirdi.

Duran, bombardımanlar, abluka ve sistematik yıkımın on binlerce sivilin, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesine yol açtığını vurgulayarak, "Dünyanın gözleri önünde bir halk, yaşadığı topraklardan, en temel yaşam haklarından mahrum bırakıldı" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun sessizliğinin, adalet mekanizmalarının çöküşünü ortaya koyduğunu belirten Duran, "Bu tablo, sadece Filistin halkının dramı değil; uluslararası düzenin, hukuk ve insanlık değerlerinin sorgulandığı bir utanç vesikasıdır. Uluslararası toplumun sessizliği, adalet mekanizmalarının çöküşünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Gazze'de yaşananlar bir 'çatışma' değil; sistematik biçimde yürütülen bir soykırım ve işgal gerçeğidir" dedi.

Türkiye'nin bu süreçte Filistin'in yanında durduğunu hatırlatan Duran, "Türkiye, en başından bu yana bu gerçeği açık biçimde dile getirmiş, adaletin, insan onurunun ve mazlumların yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hem diplomatik platformlarda hem de insani yardım alanında bu duruş kararlılıkla sürdürülmektedir. Filistinlilerin sesi duyulana, adalet tecelli edene kadar bu mücadele devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

