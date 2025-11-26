Haberler

İletişim Başkanı Duran: "DSÖ Avrupa Ödülü, Cumhurbaşkanı'mızın insani diplomasi anlayışının tescili niteliği taşımaktadır"

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilen 'Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü'yle ilgili, "Bu gurur verici ödül aynı zamanda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda geliştirdiği insani diplomasi anlayışının tescili niteliği taşımaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 11. Tıp Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde takdim edilen Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ödülü'ne ilişkin, "Bu son derece anlamlı ödül, Filistin halkına yönelik olağanüstü insani çabaları, destekleri ve Gazze'den gerçekleştirilen tıbbi tahliyelerde sergilediği örnek insanlık ve liderlik sebebiyle, DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel insani meselelere karşı sergilediği kararlı liderliğin uluslararası arenada ne derece karşılık bulduğunu bir kez daha gördük" dedi.

Duran, Gazze'de yaşanan ağır tabloya rağmen insani yardımın sürmesi, tıbbi tahliyelerin güvenle gerçekleştirilmesi ve mazlumların sesinin duyurulmasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel takibi, iradesi ve liderliğiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Filistin meselesindeki insani hassasiyetini yıllardır istikrarlı biçimde sürdüren yaklaşım, hem bölgede hem de uluslararası platformlarda güçlü bir yankı uyandırmaktadır. Bu gurur verici ödül aynı zamanda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda geliştirdiği insani diplomasi anlayışının tescili niteliği taşımaktadır. Sağlık yardımlarından tahliye operasyonlarına, diplomatik girişimlerden uluslararası farkındalık çalışmalarına kadar tüm süreçler, Türkiye'nin mazlumların yanında olma iradesini ve devlet kapasitesini bütün dünyaya göstermiştir. Bu anlayışla, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, mazlumların yanında olmaya, her platformda haklarını savunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
