İletişim Başkanı Duran'dan YAŞ paylaşımı: "Kararların TSK'nın gücüne ve milletimizin huzuruna katkı sunmasını temenni ediyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edilen Yüksek Askeri Şüra'da alınan kararların, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha da güçlenmesine, ülkemizin güvenliğine ve milletimizin huzuruna katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura(YAŞ) toplantısının ardından bir mesaj yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda YAŞ'ta alınan kararların Türk Silahlı Kuvvetlerine, ülkenin güvenliğine ve milletin huzuruna katkı sunmasını temennisinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında icra edilen Yüksek Askeri Şüra'da alınan kararların, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daha da güçlenmesine, ülkemizin güvenliğine ve milletimizin huzuruna katkı sunmasını temenni ediyorum. Görevlerini başarıyla tamamlayan komutanlarımıza şükranlarımızı sunuyor, yeni görevlerine atanan değerli komutanlarımıza muvaffakiyetler diliyoruz. Aziz milletimize ve kahraman ordumuza hayırlı olsun". - ANKARA