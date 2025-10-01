Duran'dan Yahia Barzaq için başsağlığı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısı sonucu şehit olan serbest gazeteci Yahia Barzaq için başsağlığı mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, " İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırımı, TRT adına dünyaya aktaran serbest gazeteci Yahia Barzaq, soykırımcıların hava saldırısında şehit düştü. TRT World imzalı "Fotoğraflarımda Kalan Gazze" belgeselinde hikayesine tanıklık ettiğimiz Yahia; işgalin ve zulmün gölgesinde, hakikatin izini süren cesur bir ses olarak hafızalarımıza kazındı. İşledikleri savaş suçlarına her gün bir yenisini ekleyen bu canavar yapı, sadece insanlığın vicdanında değil, uluslararası hukuk önünde de mahküm edilecektir. İsrail yönetimi bilsin ki, gazetecilere yönelik sistematik saldırılarıyla, gerçeğin duyurulmasının önüne geçemeyecek, insanlık ve soykırım suçlarını asla gizleyemeyeceklerdir. Yahia kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve TRT ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA