Duran: Türkiye Ekonomisi Güçlü İvme Kazandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜGİK Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma, Türkiye'nin son yıllarda ekonomide, üretimde ve teknolojide yakaladığı ivmeyi tüm boyutlarıyla ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurulunda yaptığı konuşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, Türkiye'nin son yıllarda ekonomide, üretimde ve teknolojide yakaladığı ivmeyi tüm boyutlarıyla ortaya koyduğunu belirten Duran, "Bu tablo, devletin güçlü iradesi ile girişimci ruhun birleştiğinde nelerin başarılabileceğini açıkça göstermektedir. Türkiye artık potansiyelini gerçeğe dönüştüren, kendi hedeflerini kendi imkanlarıyla hayata geçiren bir ülke konumuna ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam alanında gösterdiği direnç, güçlü bir ekonomik vizyonun sonucudur. Savunma sanayiinden otomotive, enerjiden dijital dönüşüme kadar birçok alanda atılan adımlar, ülkemizin stratejik bağımsızlığını pekiştirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı gibi, Türkiye bugün sadece büyüyen değil, aynı zamanda kendi teknolojisini ihraç eden bir ülkedir."

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı bölümlere de yer verdi.