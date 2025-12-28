Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir gazeteye verdiği röportajda, bir İHA'nın düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfen dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmamakta ve açık bir dezenformasyon niteliği taşımaktadır. Sayın Özel'e, spekülasyon ve dezenformasyon içeren değerlendirmeler yerine, resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaları dikkate almasını tavsiye ediyorum."

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
'Sevgilime sarkıntılık yapıyor' dedi, cam bardakla boğazını kesti

Eğlence mekanında dehşet anları! Cam bardakla boğazını kesti
Bahar dizisi bu akşam final yapıyor! Ekip son set gününde veda pastası kesti

Fenomen dizi bu akşam final yapıyor! Son sette veda pastası kestiler
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Daha 18 yaşındaydı! Ehliyet sınavındayken aniden hayatını kaybetti
Efsane oyuncu Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti

Dünya sinemasının efsane ismi 91 yaşında hayatını kaybetti
Vucic'ten Türkiye'ye haddini aşan suçlama

Türkiye'ye haddini aşan suçlama! Skandal ifadeler kullandı