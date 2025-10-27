İletişim Başkanı Duran'dan Balıkesir Depremi Açıklaması

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Balıkesir'de meydana gelen depremin ardından ilgili kurumların vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri aldığını açıkladı.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, saha tarama ve durum tespiti çalışmalarını eşgüdüm içinde sürdürmekte; vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Resmi kurumlarımız tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi ve doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - ANKARA