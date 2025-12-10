Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gazze'deki zulme karşı açık ve kararlı bir duruş sergileyerek insanlığın vicdanını temsil etmiştir. Çünkü biz, insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gazze'deki zulme karşı açık ve kararlı bir duruş sergileyerek insanlığın vicdanını temsil etmiştir. Çünkü biz, insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız." ifadelerini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün insanlık vicdanının sesine kulak verme günü olduğunu belirtti.

Bugünün, her insanın doğuştan sahip olduğu hakların hiçbir ayrım gözetilmeksizin korunması gerektiğini hatırlattığına dikkati çeken Duran, adalet, merhamet ve vicdanın sadece toplumların değil, insanlığın da en büyük dayanakları olduğunu vurguladı.

Mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizim medeniyetimizde insan hakları, bizatihi insanın varlığında mündemiçtir. Cinsiyeti, rengi, ırkı, dili, kültürü ne olursa olsun herkesi kardeş olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir." ifadelerine de yer veren Duran, şunları kaydetti:

" Türkiye, bu anlayışla insan onurunu her şeyin üzerinde tutan bir ülke olarak hem kendi içinde hem de küresel düzeyde adaletin sesi olmaya devam etmektedir. Bugün insanlık, Gazze'de yaşanan büyük bir sınavla karşı karşıyadır. Aylarca süren bombardımanlarda binlerce masum sivilin, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesi, insanlık onuruna vurulmuş kara bir leke olarak hafızalara kazınmıştır. Uluslararası toplumun bu açık hak ihlalleri karşısındaki sessizliği ise insan hakları söylemlerinin samimiyetini derinden sorgulatmaktadır. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Gazze'deki zulme karşı açık ve kararlı bir duruş sergileyerek insanlığın vicdanını temsil etmiştir. Çünkü biz, insana hizmeti en yüce değer sayan bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu vesileyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün, başta Gazze olmak üzere tüm dünyada adaletin, merhametin ve insan onurunun yeniden hakim olmasına vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
