Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez Ülkeleri Ziyaretleri Türkiye'nin Bölgesel Vizyonuna Dinamizm Kazandırdı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, mevkidaşlarının davetlerine icabetle dost ve kardeş ülkeler Kuveyt, Katar ve Umman'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretler, Türkiye'nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kazandırmıştır. Ziyaretlerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınmış; ticaret, enerji, savunma sanayii ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirecek önemli adımlar atılmıştır. Görüşmelerde ayrıca bölgesel barış, istikrar ve ortak hedefler üzerinde güçlü bir mutabakat sağlanmıştır. Ayrıca Gazze'deki insani kriz, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve küresel adaletin tesisi gibi uluslararası meseleler ele alınmış; Türkiye'nin barış, vicdan ve hakkaniyet eksenli diplomasi anlayışı güçlü biçimde vurgulanmıştır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde imzalanan muhtelif anlaşmalar; Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklığını daha da pekiştirmiş, karşılıklı güven ve dayanışmanın yeni bir sayfasını açmıştır. Bu ziyaretler, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde Türkiye'nin dostluk köprülerini güçlendiren, barış ve iş birliği eksenli dış politikasının bir kez daha somut bir yansıması olmuştur" ifadelerini kullandı.