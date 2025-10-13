Haberler

Erdoğan Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Zirveye Katıldı

Erdoğan Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Zirveye Katıldı
İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası arenadaki tecrübesini ve liderliğini bir kez daha gösterdi. Bugün Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak Mısır'da düzenlenen 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak, liderlerle birlikte Niyet Beyanı'nı imzaladı. Zirve, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, bölgesel barışın ve istikrarın tesisine yönelik yürütülen diplomatik çabaların önemli bir dönüm noktası oldu" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Filistin'in geleceği için çalışmalara devam edeceğini vurgulayan Duran, "Cumhurbaşkanımız, zirvede yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin barış, adalet ve insani değerler temelindeki kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu; kalıcı barışın sağlanması için iki devletli çözümün önemini vurguladı. Türkiye, başından bu yana Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının son bulması, sivillerin korunması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için yoğun bir diplomasi yürütmektedir. Ülkemiz, Gazze'nin yeniden ayağa kalkması, yaraların sarılması, Filistinli kardeşlerimizin huzur ve güven içinde geleceğe bakabilmesi için sorumluluk almayı sürdürecek; mazlumun yanında, adaletin safında ve barışın öncüsü olmaya devam edecektir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
