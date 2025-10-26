Haberler

İletişim Başkanı Duran: "Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, 27 Ekim tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet edeceğini açıkladı. Duran, ziyaretin 27 Ekim Pazartesi tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

"Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, 27 Ekim tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir"

Duran'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
112'yi arayıp yardım isteyen emekli astsubay evinde ölü bulundu

Eve giren ekipler emekli astsubayı bu halde buldu
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Su tartışması kanlı bitti: Emekli bekçi tüfekle komşusunu vurdu

Emekli bekçi baba-oğula kurşun yağdırdı: Baba öldü, oğlu yoğun bakımda
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
Babacan kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıtla büyük takdir topladı

Kendisinden helallik isteyen gence verdiği yanıt gündem oldu
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Barış Alper Yılmaz Galatasaray ile ipleri kopardı

Galatasaray'ı tamamen sildi
Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video

Sosyal medyayı kasıp kavuran öğretmenden yeni video
Belediye eş başkanları Koma Amed konserinde halay çekti

Koma Amed 30 yıl sonra konser verdi, siyasiler soluğu sahnede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.