İletişim Başkanı Duran: "Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, 27 Ekim tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir"

İletişim Başkanı Duran, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Birleşik Krallık Başbakanı Starmer'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet edeceğini açıkladı. Duran, ziyaretin 27 Ekim Pazartesi tarihinde gerçekleştirileceğini bildirdi.
Duran'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle 27 Ekim tarihinde Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde, yakın müttefiklik temeline dayanan, stratejik boyuttaki Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." - ANKARA