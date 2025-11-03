Haberler

3 Kasım 2002 Seçim Zaferi: Türkiye'nin Dönüm Noktası

3 Kasım 2002 Seçim Zaferi: Türkiye'nin Dönüm Noktası
Güncelleme:
İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'deki seçim zaferine ilişkin, "3 Kasım 2002, Türkiye'nin kaderinde bir dönüm noktası olmuştur.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'deki seçim zaferine ilişkin, "3 Kasım 2002, Türkiye'nin kaderinde bir dönüm noktası olmuştur. Milletimizin kararıyla başlayan bu yeni dönem, ülkemizin yeniden umutla, istikrarla ve öz güvenle geleceğe yönelmesini sağlamıştır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti'nin 3 Kasım 2002'deki seçim zaferinin yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Duran, "3 Kasım 2002, Türkiye'nin kaderinde bir dönüm noktası olmuştur. Milletimizin kararıyla başlayan bu yeni dönem, ülkemizin yeniden umutla, istikrarla ve öz güvenle geleceğe yönelmesini sağlamıştır. Demokrasiye, adalete ve kalkınmaya dayanan bu yürüyüş, Türkiye'nin modernleşme ve dönüşüm sürecinde güçlü bir milat olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalar; altyapıdan eğitime, sağlıktan savunma sanayisine, teknolojiden diplomasiye kadar her alanda ülkemizin gelişimine yön vermiştir. Gerçekleştirilen reformlar sayesinde Türkiye, küresel ölçekte etkin, bölgesinde ise barış ve istikrarın teminatı bir ülke konumuna ulaşmıştır" dedi.

'TÜRKİYE, HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA İLERLEYEN DEVLET YAPISINA KAVUŞMUŞTUR'

Son 23 yılda demokratik istikrar, ekonomik kalkınma, dış politikada etkinlik ve kamu hizmetlerinde verimlilik temelinde çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirten Duran, "Devlet ile millet arasındaki güven bağı güçlenmiş, her alanda 'sessiz devrim' olarak nitelendirilen değişimlerle Türkiye'nin kurumsal kapasitesi yeniden inşa edilmiştir. Kamu yönetiminde şeffaflık, etkinlik ve hizmet odaklı anlayış ön plana çıkmış; dijital dönüşüm, yerli ve milli üretim hamleleriyle birleşerek devlet mekanizmasının verimliliğini artırmıştır. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe kadar her kurum, çağın gerekliliklerine uygun şekilde yeniden yapılandırılmış; güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye, krizlere karşı daha dirençli, hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyen bir devlet yapısına kavuşmuştur. Bugün, Türkiye Yüzyılı vizyonu bu uzun soluklu yürüyüşün yeni bir aşamasını temsil etmektedir. Milletimizin ortak hedeflerini, kazanımlarını ve küresel düzeydeki etkinliğini daha da güçlendirmeyi amaçlayan bu vizyon, Türkiye'nin istikrar, güven ve refah içinde geleceğe emin adımlarla ilerleyişinin ifadesidir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
