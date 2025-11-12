İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika