İletişim Başkanı Altun: 'Yapılan ırkçılıklara susmayacağız ve bunu görmezden gelmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişisel saldırıları ve nefret dolu yorumları kınıyorum. İfade özgürlüğü adı altında 'medeni' dünyada kendisine karşı yapılan ırkçılıklara susmayacağız ve bunu görmezden gelmeyeceğiz. Demokratik değerlerin arkasına saklanmaya çalışan nefreti, İslamofobiyi ve yabancı düşmanlığını her zaman dile getireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yayınlara sert tepki gösterdi. Altun, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her zaman bölgesel istikrar ve barışın yorulmak bilmeyen savunucusu olmuştur. Cumhurbaşkanımız küresel sorunlara önemli katkıları olan tarihi bir siyasi aktördür. Tek amaçları İslam'a karşı nefret kusmak olan Charlie Hebdo gibi yayınlar, Müslüman olduğu ve modern zamanların en önemli liderlerinden biri olduğu için Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı açıkça hedef almaya devam etmektedir. Bu derginin tekrarlayan provokasyonları, İslamofobi ve ırkçılık yoluyla şiddeti kışkırtmayı amaçlamaktadır" dedi.

Altun, "Bunların tuzağına düşmeyeceğiz, ifade özgürlüğü adı altında yutturmaya çalıştıkları iğrenç yabancı düşmanlıklarını yüzlerine haykırmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası sistemdeki derin çatlakları mesele edinen ve bunları ortadan kaldırmaya kararlı bir liderdir. Cumhurbaşkanımız savaş, iç çekişme, hastalık, açlık, terör, iklim değişikliği ve çevre gibi çağımızın zorluklarının üstesinden gelmek için uluslararası forumlar aracılığıyla sürekli dünya liderleriyle beraber çalışmaktadır. Türkiye'yi bölgesel ve küresel çözümlerin merkezi haline getirmiştir. İstikrarlı liderliğinin küresel barış için taşıdığı kritik önem, övgü ve takdiri hak etmektedir. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kişisel saldırıları ve nefret dolu yorumları kınıyorum. İfade özgürlüğü adı altında 'medeni' dünyada kendisine karşı yapılan ırkçılıklara susmayacağız ve bunu görmezden gelmeyeceğiz. Demokratik değerlerin arkasına saklanmaya çalışan nefreti, İslamofobiyi ve yabancı düşmanlığını her zaman dile getireceğiz" açıklamasını yaptı. - ANKARA

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