İletişim Başkanı Altun, TÜGVA'ya yapılan saldırıyı kınadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İletişim Başkanı Altun, TÜGVA'ya yapılan saldırıyı kınadı

Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Politika
 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun, TÜGVA'ya yapılan saldırıyı kınadı

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yapılan saldırıyla ilgili, "Alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Gençlik Vakfı'na (Tügva) yapılan saldırıyla ilgili, "Alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yapığı açıklamada, "Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliği'ne yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyorum. TÜGVA yönetimine ve gençlerimize büyük geçmiş olsun. Milli birlik ve beraberliğimize kast eden her hain saldırıya ve sorumlularına karşı mücadelemiz sürecek" ifadelerini kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Fahrettin Altun, Gaziosmanpaşa, Twitter, TÜGVA, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title