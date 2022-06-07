İletişim Başkanı Altun: "Terörle mücadele konusunda net bir pozisyon almamış ülkelerin ittifaka kabulü, NATO'nun geleceği için de bir tehdittir." - Haberler

İletişim Başkanı Altun: "Terörle mücadele konusunda net bir pozisyon almamış ülkelerin ittifaka kabulü, NATO'nun geleceği için de bir tehdittir."
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İletişim Başkanı Altun: "Terörle mücadele konusunda net bir pozisyon almamış ülkelerin ittifaka kabulü, NATO'nun geleceği için de bir tehdittir.
İletişim Başkanı Altun: "Terörle mücadele konusunda net bir pozisyon almamış ülkelerin ittifaka kabulü, NATO'nun geleceği için de bir tehdittir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Politika