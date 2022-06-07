İletişim Başkanı Altun: "PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin... İletişim Başkanı Altun: "PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin birincil güvenlik çıkarlarını zedeliyor. İletişim Başkanı Altun: "PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin birincil güvenlik çıkarlarını zedeliyor." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Türkiye Suriye PKK Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› İletişim Başkanı Altun: 'PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin... - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.