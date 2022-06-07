İletişim Başkanı Altun: "PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin... - Haberler

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İletişim Başkanı Altun: "PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İletişim Başkanı Altun: 'PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin...

İletişim Başkanı Altun: "PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin birincil güvenlik çıkarlarını zedeliyor.

İletişim Başkanı Altun: "PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin birincil güvenlik çıkarlarını zedeliyor." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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