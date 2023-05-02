İletişim Başkanı Altun, İstanbul Güvenlik Forumu'nda konuştu: 'Dedikoduya, iftiraya, yalana bu derece teşne bir muhalefet anlayışını, demokrasimiz için büyük bir kayıp olarak telakki ediyoruz'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, muhalefetin yalan siyasetinin sınır tanımazlığına dikkat çekerek, 'Dedikoduya, iftiraya, yalana bu derece teşne bir muhalefet anlayışını, demokrasimiz için büyük bir kayıp olarak telakki ediyoruz' dedi. Altun, dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Güvenlik Forumu (İGF) başladı. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen forumun açılışını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptı. Altun burada dün kendisini hedef alarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Altun, dün gece CHP Genel Başkanının yalan siyasetinin sınır tanımazlığına bir kez daha şahitlik ettiklerini söyledi.