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İletişim Başkanı Altun: "İsrail'in Gazze'deki soykırımını lanetliyoruz"

İletişim Başkanı Altun:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun," Gazze'deki soykırımında hayatını kaybeden Filistinlileri rahmetle anıyor; tarihin utanç sayfalarında yerini alan bu soykırımı lanetliyoruz.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun," Gazze'deki soykırımında hayatını kaybeden Filistinlileri rahmetle anıyor; tarihin utanç sayfalarında yerini alan bu soykırımı lanetliyoruz. Uluslararası toplumu, bu soykırımın mimarlarına karşı daha fazla ses çıkarmaya davet ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıların yıl dönümünde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Altun, yaptığı açıklamada, İsrail'in bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde soykırım yaptığını belirterek, "Adeta gözü dönmüş bir şekilde hukuk, ilke, ahlak ve sınır tanımadan sivil, masum, sağlık çalışanı ve gazeteci demeden katliamlar yapıyor. Bu vahşet, insanlığın ortak vicdanını yaralıyor" dedi.

7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan, insanların en temel ihtiyaçlarına ulaşmasını engelleyen İsrail'in, bu süreçte 50 bine yakın Filistinliyi katlettiğini kaydeden Fahrettin Altun, "Yakın tarihin gördüğü en büyük zulümlerden biri olan bu vahşet, elbette cezasız kalmayacaktır. İsrail, bu zulümlerinin hesabını er ya da geç verecektir" şeklinde konuştu.

Gazze'deki soykırımda hayatını kaybedenleri rahmetle anan Altun, uluslararası toplumu da bu zulmün mimarlarına karşı daha fazla ses çıkarmaya davet ederek, "Tarihin utanç sayfalarında yerini alan bu soykırımı lanetliyoruz. Uluslararası toplumu, bu soykırımın mimarlarına karşı daha fazla ses çıkarmaya davet ediyoruz. Bizler Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, masum insanların yanında, zulmün karşısında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fahrettin Altun İsrail Gazze

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