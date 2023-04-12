İletişim Başkanı Altun: 'İnanıyoruz ki milletimiz terör örgütlerine umut verenlere imkan ve fırsat vermeyecektir'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ militanlarının umutlarını Türkiye'deki yönetim değişikliğine bağladığını belirterek, "Birileri FETÖ'yü ve örgüt mensuplarını umutlandırmış olsa da inanıyoruz ki bu millet terör örgütlerine umut verenlere imkan vermeyecektir, fırsat vermeyecektir" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FETÖ militanlarının umutlarını Türkiye'deki yönetim değişikliğine bağladığını belirterek, "Birileri FETÖ'yü ve örgüt mensuplarını umutlandırmış olsa da inanıyoruz ki bu millet terör örgütlerine umut verenlere imkan vermeyecektir, fırsat vermeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen FETÖ ile Uluslararası Alanda Mücadele Sempozyumu'na katıldı. Kanlı darbe girişiminde bulunarak 251 kişinin şehit olmasına neden olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzünün ve Türkiye'nin çabalarının bu örgüt ile mücadelede daha iyi anlaşılmasına katkı sunması amaçlanan iki gün sürecek sempozyumda çok sayıda Türk ve yabancı akademisyen yer aldı.

İletişim Başkanı Altun burada yaptığı konuşmada, bir terör örgütüyle mücadele adına başka bir terör örgütünü desteklemenin küresel terörizmin ateşini körüklemekten başka bir işe yaramayacağını ifade ederek, "Bugün Batı'da terör örgütü PKK/PYD'ye sahip çıkıldığı gibi FETÖ'ye de kol kanat gerildiğini görüyoruz. Özellikle Batı'da belli hesaplar, planlar dahilinde FETÖ'yü güya ılımlı İslam'ın yüzü olarak pazarlayan çevreler, FETÖ'nün anti-demokratik, totaliter ve terörist yapısını gizlemeye çalışıyorlar. Bunun da ötesinde radikalleşmeyle mücadele içinde olduklarını söyleyen Batılı devletler, sistematik radikalleştirme fabrikası FETÖ terör örgütünün faaliyetleri konusunda üç maymunu oynuyorlar" dedi.

"(FETÖ'yü barındıran ülkeler) Türkiye yerine bir terör örgütünü tercih etmelerinin oluşturacağı güvenlik sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır"

FETÖ'nün bulunduğu ülkelerde Türkiye aleyhine propaganda, lobicilik ve diğer faaliyetlerde bulunarak Türkiye'ye zarar vermeyi temel strateji olarak benimsemiş durumda olduğunu dile getiren Altun, "FETÖ bu yönüyle Türk dış politikasına zarar vermenin yanı sıra uluslararası güvenlik ve bölgesel istikrarı da sabote etmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla uluslararası kamuoyu ve devletler FETÖ tehdidine karşı gerekli adımları atmalı, bu terör örgütüyle mücadelede Türkiye ile daha fazla iş birliği yapmalıdır. Aksi takdirde Türkiye yerine bir terör örgütünü tercih etmelerinin oluşturacağı güvenlik sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklardır" diye konuştu.

"Adalet Bakanlığımızın 109 ülkeden bin 22 FETÖ mensubu hakkında iade talebi bulunmuştur"

Altun, Türkiye'nin uluslararası alanda da FETÖ ile mücadeleye kesintisiz şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda Adalet Bakanlığımızın 109 ülkeden bin 22 FETÖ mensubu hakkında iade talebi bulunmuştur. Türkiye Maarif Vakfı, 19 ülkede 220 okulu terör örgütünden devralmıştır. İlgili kurumlarımızın girişimleri sayesinde 40'tan fazla ülkede FETÖ sözde okullarının faaliyetleri durdurulmuştur. Milli İstihbarat Teşkilatımız, istihbarat diplomasisi sayesinde 100'den fazla FETÖ ile iltisaklı şahsın ülkemize iadesini sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

"Bazı ülkeler FETÖ elebaşı ve takipçilerini Türkiye karşısında kullanışlı bir aparat olarak görüyor olabilirler"

FETÖ'nün hedef aldığı ülkelerde FETÖ'ye yönelik araştırma faaliyetleri icra ettiklerini aktaran Altun, "Yine uluslararası topluma FETÖ'nün hain yüzünün anlatılmasını sağlıyoruz. FETÖ, ülkemizin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, İran, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi tarafından terör örgütü olarak tanınmıştır. Fakat başta Amerika, Avrupa Birliği ve Interpol olmak üzere başka pek çok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından bu tehlikeli yapı hala terör örgütü olarak tanımlanmamıştır. Bazı ülkeler FETÖ elebaşı ve takipçilerini Türkiye karşısında kullanışlı bir aparat olarak görüyor olabilirler. Fakat her zaman altını çizdiğimiz gibi, terör örgütleri bir akrep gibidir, günü gelir cebinde taşıyanı da sokar" değerlendirmesini yaptı.

"İnanıyoruz ki bu millet terör örgütlerine umut verenlere imkan vermeyecektir, fırsat vermeyecektir"

Altun, FETÖ militanlarının umutlarını Türkiye'deki yönetim değişikliğine bağladığını kaydederek, "Birileri FETÖ'yü ve örgüt mensuplarını umutlandırmış olsa da inanıyoruz ki bu millet terör örgütlerine umut verenlere imkan vermeyecektir, fırsat vermeyecektir. Kendilerine umut verenlerin seçimde kazanacakları rüyasını görüp kaçtıkları ülkelerden Türkiye'ye dönüş bileti alanların hevesleri bir kez daha kursaklarında kalacaktır. Şunu aklınızdan çıkarmayın; evet siz bir gün bu ülkeye döneceksiniz. Ama ancak ve ancak terör suçlusu olarak hesap vermeye geleceksiniz" dedi.

"Son FETÖ'cü de adalet önünde hesap verene kadar mücadeleden bir an bile geri durmayacağız"

FETÖ'den PKK'ya kadar tüm terör örgütleri ile mücadelelerini sürdüreceklerine dikkati çeken Altun, "Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, FETÖ'cülerin peşini bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızın terörü kaynağında kurutma stratejisiyle, FETÖ'cülerin de sığındıkları her yerde enselerinde olacağız. Son FETÖ'cü de adalet önünde hesap verene kadar mücadeleden bir an bile geri durmayacağız" diye konuştu.

Sempozyum, Altun'un konuşmasının ardından oturum başkanlığını Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Oğuz Güner'in yaptığı FETÖ ile Uluslararası Alanda Mücadele başlıklı ilk panel ile devam etti. - ANKARA