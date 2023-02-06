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İletişim Başkanı Altun: " Depremden zarar gören ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir biçimde ulaşabilmek için her türlü...

Politika Haberleri

İletişim Başkanı Altun: ' Depremden zarar gören ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir biçimde ulaşabilmek için her türlü...

İletişim Başkanı Altun: " Depremden zarar gören ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir biçimde ulaşabilmek için her türlü iletişim teknolojisinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır.

İletişim Başkanı Altun: " Depremden zarar gören ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin bir biçimde ulaşabilmek için her türlü iletişim teknolojisinin doğru kullanımı hayati bir önem taşımaktadır." - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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