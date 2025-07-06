İletişim Başkanı Altun'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla arama yaparken şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 28 Mayıs 2022 tarihinde yürütülen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında şehit olan kahraman subayımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşına ulaşmak amacıyla uzun süredir büyük bir dikkat ve kararlılıkla sürdürülen arama çalışmaları, devletimizin tüm imkanları seferber edilerek devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

19 askerin metan gazına maruz kaldığını bu askerlerden 5'inin şehit düştüğünü ifade eden Altun, "Bu kapsamda, önceden hastane olarak kullanıldığı belirlenen ve terörist unsurlardan temizlenmiş olan 852 Rakımlı Tepe'deki bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde icra edilen arama-tarama faaliyeti sırasında, 19 kahraman Mehmetçiğimiz yoğun şekilde biriken metan gazına maruz kalmıştır. Mehmetçiğimiz derhal sağlık merkezlerine sevk edilmiş; ancak ne yazık ki 5 Mehmetçiğimiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" dedi.

İlk tespitlerin, olayın mağara içerisinde doğal yollarla oluşan metan gazı nedeniyle meydana geldiğini gösterdiğini, bu elim olayın milletin yüreğinde derin bir acı oluşturduğunu belirten Altun, "Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yalnızca resmi makamlardan yapılacak açıklamalara itibar etmelerini ve dezenformasyona karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize de acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA