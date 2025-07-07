İletişim Başkanı Altun'dan Özgür Özel'e Sert Yanıt

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in basın toplantısında kullandığı tehditkar ifadeleri eleştirerek, bunun siyasi nezaket sınırlarını aştığını ve toplumsal barışa zarar verdiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel basın toplantısında sarf ettiği tehditkar ve provokatif ifadelerle, siyasi nezaket sınırlarını aşmış, anayasal kurumlarımızı, toplumsal barışımızı ve milli birliğimizi doğrudan hedef almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf edilen hakaret içerikli sözler, kamu görevlilerine karşı sürdürülen sistematik itibarsızlaştırma kampanyaları ve en önemlisi aziz milletimizi 'sokağa dökme' tehdidi, demokratik siyasetin değil sokak vesayetinin dilidir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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