İletişim Başkanı Altun'dan Leman Dergisi Olaylarına İlişkin Açıklama

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Leman dergisi binasının emniyet güçlerinin kontrolünde olduğunu belirterek, "Bu tür olaylarda hedef, toplumsal birliğimize ve kardeşliğimize zarar vermektir. Vatandaşlarımızdan sükunetlerini korumalarını ve tahriklere kapılmamalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Leman dergisi çevresinde meydana gelen olayların ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Altun, dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikte karikatür yayımlanmasını kabul edilemez bir provokasyon olarak niteleyerek, "Devletimizin tüm birimleri, inanç ve değerlerimize yönelik bu çirkin saldırıya karşı gerekli müdahaleyi yapmaktadır. Vatandaşlarımızın sükünetini koruması ve tahriklere kapılmaması büyük önem arz etmektedir. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un açıkladığı üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerinin hızlı operasyonu neticesinde, bu hayasız çizimi yapan D.P. ile birlikte Z.A. ve C.O. adlı şahıslar da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır. Bazı dergi yöneticileri hakkında da gözaltı kararı bulunmaktadır" dedi.

'İSTENMEYEN OLAYLARIN ÖNÜNE GEÇİLMEKTEDİR'

Altun, "Dergiye ait bina şu anda tamamen emniyet güçlerimizin kontrolü altındadır ve boş durumdadır. Olayın tüm sorumlularının adalete teslim edilmesi için devletimiz çalışmaktadır. Konunun üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Emniyet güçlerimizin aldığı önlemler sayesinde, dergi çevresinde oluşabilecek istenmeyen olayların önüne geçilmektedir. Unutmayalım ki, bu tür olaylarda hedef, toplumsal birliğimize ve kardeşliğimize zarar vermektir. Vatandaşlarımızdan sükünetlerini korumalarını ve tahriklere kapılmamalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.