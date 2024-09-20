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İletişim Başkanı Altun'dan Gazze'ye Yönelik Saldırılara Sert Tepki

İletişim Başkanı Altun'dan Gazze'ye Yönelik Saldırılara Sert Tepki
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, sessiz kalmanın soykırıma ortak olmak olduğunu vurguladı. Altun, insanlığın vicdanı adına harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır. Adalet adına, insanlığın vicdanı adına, yarınlarımız adına artık sesimizi yükseltmeli, bu katliamı durdurmak için bir an evvel harekete geçmeliyiz" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze halkı, dünyanın şahit olduğu en vahşi saldırılardan birine 350 gündür maruz kalıyor. İnsanlık, 7 Ekim'den bu yana vicdanında derin yaralar açan bu trajediyi izliyor. Gazze'de insanlığın utanç sayfası yazılıyor. Şehirler bombalanıyor, camiler, hastaneler, okullar yerle bir ediliyor. Masum siviller, gazeteciler, çocuklar ve hatta bebekler bilinçli ve sistemli şekilde hedef alınıyor. Uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail, kural tanımaz bir şekilde doğru bilgi kaynaklarına yönelik baskı ve şiddet politikası yürütüyor. Hakikat uğruna bölgede yaşananları dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler, katlediliyor. Bugün, soykırımın 350'nci günü. Bu soykırıma sessiz kalmak, tüm bu trajediye de ortak olmaktır. Adalet adına, insanlığın vicdanı adına, yarınlarımız adına artık sesimizi yükseltmeli, bu katliamı durdurmak için bir an evvel harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Uluslararası İlişkiler Savaş ve Çatışma Fahrettin Altun İnsan Hakları Politika İsrail Dünya Gazze

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