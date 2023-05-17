İletişim Başkanı Altun'dan Almanya'da Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da 2 Türk gazetecinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Altun, "Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine gözaltına alınmasını kınıyorum. Almanya'da terör örgütü FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk gazetecilerin sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılarak gözaltına alınması ve ekipmanlarına el koyulması, çok açık bir şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesidir" dedi.

Altun, Almanya'nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunun kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz. FETÖ'cüleri himaye eden ve bu kanlı terör örgütünün faaliyetlerine izin veren Alman makamlarını bu yanlış tutumdan geri dönmeye, terörle mücadelede Türkiye ile samimi bir iş birliği yapmaya ve gözaltına alınan Türk gazetecileri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA