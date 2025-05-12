İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemli bir aşamayı...
İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur.
İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika