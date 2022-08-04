İletişim Başkanı Altun: "Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile son iki yılın sonuçlarını da...
İletişim Başkanı Altun: "Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak.
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İletişim Başkanı Altun: "Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için ' Kpss sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak."
AA / Ferdi Türkten - Politika