İletişim Başkanı Altun: "Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile son iki yılın sonuçlarını da... İletişim Başkanı Altun: "Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için 'KPSS sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak. İletişim Başkanı Altun: "Bu yıl kamu görevlerine atanacaklar için ' Kpss sonucu geçerlilik süresi' bir sonraki KPSS ile son iki yılın sonuçlarını da kapsayacak şekilde uygulanacak." Politika AA / Ferdi Türkten KPSS Politika Haberler

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