İletişim Başkanı Altun: "Bir kolektif güvenlik örgütü olarak inşa edilen NATO'ya katılmak isteyen ülkelerin de örgütün her üyesinin güvenlik... - Haberler

İletişim Başkanı Altun: "Bir kolektif güvenlik örgütü olarak inşa edilen NATO'ya katılmak isteyen ülkelerin de örgütün her üyesinin güvenlik... İletişim Başkanı Altun: "Bir kolektif güvenlik örgütü olarak inşa edilen NATO'ya katılmak isteyen ülkelerin de örgütün her üyesinin güvenlik kaygılarına hassasiyet göstermesi son derece meşru bir beklentidir. İletişim Başkanı Altun: "Bir kolektif güvenlik örgütü olarak inşa edilen NATO'ya katılmak isteyen ülkelerin de örgütün her üyesinin güvenlik kaygılarına hassasiyet göstermesi son derece meşru bir beklentidir." - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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