İlay Aksoy: Edirnekapı'daki Hamas afişi hukuki bir ihlal

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Edirnekapı'daki tarihi surlara Hamas'ın sözcüsü Khalil Abu Sheikho'nun afişinin asılmasının hukuki bir ihlal olduğunu belirterek olayın soruşturulması gerektiğini kaydetti.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Edirnekapı'daki tarihi surlara Hamas'ın sözcüsü Khalil Abu Sheikho'nun afişinin asılmasının hukuki bir ihlal olduğunu belirterek olayın soruşturulması gerektiğini kaydetti. Aksoy, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Surlara izinsiz girip Hamas Süzcüsü'nün pankartını asanlar hakkında soruşturma açacak mısınız" diye sordu.

İlay Aksoy, bugün yaptığı açıklamada, İstanbul'da bulunan Edirnekapı'daki tarihi surlara Hamas'ın sözcüsü Khalil Abu Sheikho'nun afişinin asılması olayıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya çağrıda bulundu.

"Surlara izinsiz girip Hamas Sözcüsü'nün pankartını asanlar hakkında soruşturma açacak mısınız" diye soran Aksoy, "Surlara izinsiz girmek, kültürel mirasa zarar vermek demektir. Bu olay, sadece yerel bir mesele değil, aynı zamanda ulusal bir güvenlik sorunundur. İstanbul Valiliği'nin bu durumu ciddi şekilde ele almasını ve soruşturma başlatmasını bekliyoruz. Bölgede detaylı olarak incelemelerde bulunduk, videoyu kamuoyunun bilgilerine sunuyorum" dedi.

"SORUMLULAR YARGI ÖNÜNE ÇIKARILMALI"

Edirnekapı surlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ve koruma altında olduğunu hatırlatan Aksoy, bölgede çekilen bir videoyu kamuoyu ile paylaştı ve "Bu tür tarihi eserlere izinsiz müdahaleler kültürel mirasa büyük zarar verebilir. Olayın sorumlularının belirlenip yargı önüne çıkarılması gerekiyor" dedi.

Aksoy, olayın güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilmesi ve sorumlular haklarında gerekli hukuki işlemlerin başlatılması çağrısında da bulundu.

"TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN'DEN SIĞINMACI ALMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Ayrıca dün yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Toplantısı'ndan sonra açıklanan ortak bildirinin de ayrıntılarına değinen İlay Aksoy, şunları kaydetti:

"Ortak imzalanan metinde Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren özellikle iki konu var.

Gazze'de Filistin halkının yerinden edinmesi kınandı ve savaş suçu olarak deklare edildi. Bu durumunda Filistinli sığınmacıları almak isteyen herhangi bir ülke, savaş suçu işlenmesinde yardımcı olmuş olacak. Böylelikle Türkiye'nin Filistin'den sığınmacı alması söz konusu olamaz.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğu vurgulandı ve tüm Filistinli grupların ve partilerin onun şemsiyesi altında birleşmesi için çağrı yapıldı. Bu durumda Türkiye, Hamas'ı tanımadığını resmen açıklamış oldu.