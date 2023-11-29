İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve sağlıklı yürütülmesi için atılacak adımlar, CİMER başvurularının değerlendirme süreci, kurumlar arası iş birliği ve hizmetiçi eğitim gibi konular ele alındı. Vali Çiftçi, Erzurum'un '2025 EİT Turizm Başkenti' olarak seçilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, ilgili kurumlara ön çalışmalara başlanması talimatı verdi.

İl İdare Şube Başkanları toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda görüşülen konular arasında; kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve sağlıklı yürütülebilmesi için atılacak adımlar, CİMER başvurularının değerlendirme süreci, kurumlar arası iş birliği ve hizmetiçi eğitim gibi başlıklar öne çıktı. Toplantıda; Erzurum'un "2025 EİT Turizm Başkenti" olarak seçilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çiftçi, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, ilgili kurumlara ön çalışmalara başlanması talimatı verdi.

Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre illerde, lüzumu kadar teşkilat bulundurulur. Bu teşkilatların her birinin başında, il idare şube başkanları vardır. Bu şube başkanlarının emri altında çalışanlar, ilin ikinci derecede memurlarıdır. Başkanlıkları temsil eden şube başkanları valinin emri altında çalışırlar. - ERZURUM