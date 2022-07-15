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İl Başkanı Yıldırım tek tek ilçe teşkilatlarını gezdi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İl Başkanı Yıldırım tek tek ilçe teşkilatlarını gezdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe teşkilatlarını tek tek gezerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçe teşkilatlarını tek tek gezerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım; Söğüt, İnhisar, Yenipazar, Gölpazarı, Vezirhan, Bayırköy, Osmaneli ilçelerindeki teşkilatlara ziyaretlerde bulundu. Görüşmeler esnasında vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Yıldırım, vatandaşların talep ve önerilerini de dinledi. Teşkilat mensuplarıyla gündeme dair konular hakkında istişare eden Yıldırım, "2023'ü fedakarlıkla, gayretle ve emekle kazanacak, güçlü Türkiye yolundaki yürüyüşü kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti Bilecik İnhisar Söğüt Politika Haberler

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