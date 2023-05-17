İl Başkanı Hasan Angı: '28 Mayıs'ta inşallah çok daha büyük bir başarı olacak'

Ak Parti İl Başkanı Hasan Angı, teşkilatlar, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyelerinin kol kola Konya'nın bir bütün olarak çalışmalar yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydederek, "28 Mayıs'ta da inşallah çok daha büyük bir başarı olacak. Doğru adımlarla, doğru süreci yürüten liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan başarıyla bundan inşallah çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni seçilen AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan İl Başkanı Hasan Angı, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 4 asker ve 1 korucuya rahmet diledi. Başkan Angı, seçimin birinci turunu açık fark ile önde bitirdiklerini, ikinci tur için de çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Gizli ortaklarıyla aldıkları oy ortada. 2,5 milyon farkla yine Cumhurbaşkanımız önde. Şimdi bize düşen 28 Mayıs'ta bu miktarı artırmak. 85 milyonun tamamına hitap eden, tüm seçmenlerimizin oyuna talip olduğumuz bir süreci de kampanya dönemi olarak çalışacağız. Dün Cumhurbaşkanımız yapacakları çalışmaları kamuoyuyla paylaştılar. Bugün de inşallah tüm milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla beraber Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıyı yapacağız. Onlardan gelecek talimatlara göre de saha çalışmalarımızı yürüteceğiz. Nasıl ki 14 Mayıs'a kadar bu yoğun tempoyu sürdürdük, büyük bir fedakarlık, bu bir dava şuuruydu, bu şehre olan sevdaydı. Diğer partileri de takip ettiniz. Biz şundan eminiz ki Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerimizle uyum içinde, bir pazarlıkla değil, sevdayla yola çıkmış ve bu yürüyüşü de devam ettirme arzusunu bizatihi ortaya koymuş bir yapıdayız. Kendi amblemleriyle mecliste olamayanlar, CHP'den çıkanlar grup toplantısı diye dün başlamışlar yapmaya. Evcilik oynamıyoruz veya 23 Nisan'daki gibi nöbet devirleri yapmıyoruz. Ülke yöneteceğiz ciddi olmalıyız. Bu ülke siyaset kurumundan ne bekliyor, siyaset kurumu onlara neyi vaat ediyor? AK Parti diyor ki, Türkiye Yüzyılı ideallerine, güçlü büyük Türkiye'yi birlikte kuracağız, inşa edeceğiz. İstikrara oy verin, kaosa değil, açıkça mesajımız bu. 28 Mayıs'ta makasın çok daha açıldığı bir seçim sonucuyla ülkemiz bu şahlanış dönemine bismillah desin diyelim. Dua ediyoruz, gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Angı, teşkilatlar, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyelerinin kol kola Konya'nın bir bütün olarak bu çalışmaları yaptığını ve yapmaya devam edeceğini kaydederek, "28 Mayıs'ta da inşallah çok daha büyük bir başarı olacak. Doğru adımlarla, doğru süreci yürüten liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan başarıyla bundan inşallah çıkmış olacak" ifadelerini kullandı.

"29 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olsun diyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şırnak'taki şehitlere rahmet dileyerek konuşmasına başladı. Başkan Altay, seçimin ikinci turunda da vatandaşlardan yüksek bir katılım beklediklerini ifade ederek, "Çünkü ikinci turda en yüksek oyu alan aday seçilecek. Biz işin büyük bir kısmını hallettik ama sandıktan çıkmadan cumhurbaşkanı olunamıyor. Onun için vatandaşlarımızın aynı kararlılıkla Cumhurbaşkanımıza destek için her yaştan hemşehrimizi sandığa beklediğimizi ifade etmek istiyorum. İnşallah 28 Mayıs'ta çok daha büyük bir oy farkıyla Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğimize inanıyoruz. Çünkü biz ülkeyi adaletle yönetmeyi ve geleceğin büyük Türkiye'sini inşa etmeyi hedefleyen bir siyasi partiyiz ve bir ittifakız. İnşallah bugüne kadar yaptıklarımızın çok daha iyisini Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıyla birlikte yapacağız. Biz hep 15 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olsun dedik ama bir 14 gün ertelendi. Şimdi 29 Mayıs Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olsun diyorum" diye sözlerini tamamladı. - KONYA

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023