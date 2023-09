İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı İkinci Kez Gerçekleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülen iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında "azaltım ve uyum" faaliyetlerine yönelik strateji ve eylemlerin belirlenmesi yönelik görüş ve önerilerin alındığı "İklime Dirençli Balıkesir Çalıştayı"nın ikincisi yapıldı.

Etkinliğe, Balıkesir genelindeki kamu kurumları, ilçe belediyeleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, Türkiye Belediyeler Birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı temsilcileri ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Gökhan Öktem katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke yaptı.

Büyükşehir Belediyesi olarak insanlığa dair her şeyin odağında yer alan iklim değişikliğiyle mücadele noktasında ulusal ve uluslararası çabalara katkı sunduklarını belirten Karateke, 2053'e kadar karbonsuz bir kent oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sıfır atık, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği konularında Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda uluslararası paydaşla çalışmalar yaptıklarını aktaran Karateke, "Gayemiz Balıkesir'imizi, dirençli, her canlı için daha sürdürülebilir ve ekolojik bir şehir haline getirmek. Yaşamayı arzu ettiğimiz dünya ve kurmuş olduğumuz gelecek hayaliyle, paydaşlarımızla ve bu sürece katkı sağlamak isteyen herkesle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başkanımız Yücel Yılmaz'ın şehrimizin geleceğine yönelik bakış açısı doğrultusunda çevre ve doğa koruma bilinciyle geliştirilen her fikri, her projeyi destekleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.