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İklim Kanunu Teklifi İleri Tarihe Bırakıldı

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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İklim Kanunu Teklifi'nin daha çok tartışılması ve üzerinde yeniden çalışılması için konunun ileri bir tarihe alındığını açıkladı. İlk 4 maddesi kabul edilen teklif için yeni bir komisyon kurulacak.

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İklim Kanunu Teklifi'nin daha çok tartışılması, iktidarın ve muhalefetin ortak görüşleri çerçevesinde üzerinde yeniden çalışılmasına karar verdiklerini, konuyu ileri bir tarihe bıraktıklarını belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve ilk 4 maddesi kabul edilen İklim Kanunu Teklifi ileri bir tarihe alındı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta teklif ile ilgili, "İklim Kanunu ile ilgili, bugün zirai don ile ilgili yeni bir komisyon kurulacak. Oradan gelecek katkıların değerlendirilmesi ve toplumda birtakım konuların yanlış anlaşılması üzerine; daha çok tartışılması, konuşulması, iktidar ve muhalefetin ortak görüşleri çerçevesinde yeniden çalışılması üzerine karar verdik ve bu konuyu ileri bir tarihe bıraktığımızı söylemek istiyorum. Bu doğru bir karar ancak bugün yaşadığımız zirai don nedeniyle iklim ile ilgili bir kanuna ihtiyacımız olduğu bir kesindir" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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