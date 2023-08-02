İklim Değişikliği Başkanlığına Prof. Dr. Halil Hasar Getirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı'na, Prof. Dr. Halil Hasar getirildi.

İklim Değişikliği Başkanlığı görevini yürüten Orhan Solak'ın yerine, Prof. Dr. Halil Hasar getirildi. Solak ise Başkan Yardımcılığı'na görevini sürdürecek.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Prof. Dr. Hasar'ın öz geçmişi ise şöyle:

1975 Bingöl doğumlu Hasar, 1994'de Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve 1997'de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1997 yılında İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü'nde doktora eğitimine başlayan Hasar, ders dönemini tamamladıktan sonra 2001 yılında Membran Prosesler ile ilgili tezini Fırat Üniversitesi'nde tamamladı. 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2004 yılında Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında Doçent ve 2009 yılında ise Profesör unvanı aldı.

2006-2007 yıllarında Arizona State University (ABD) bünyesinde, Biodesign Institue'de Prof. Bruce E. Rittmann danışmanlığında Enerji Verimli Arıtma Sistemleri üzerine "post-doktora" çalışmalarını tamamlayan Hasar, 2011 yılında University College Dublin (İrlanda)'de Prof. Eoin Casey ile birlikte enerji verimli arıtma sistemleri üzerine ortak çalışmalar yürüttü. Ayrıca, 2013-2015 yılları arasında Türkiye, Güney Kore ve Almanya uluslararası ortak iş birliği projesi çerçevesinde altyapı mühendisliğinde biyoteknolojik çözümleyici uygulamalar üzerine çalışmalar yürüttü.

2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi'ni kuran ekipte yer alan Hasar'ın, çoğunluğu Q1 ve Q2 kategorisinde olan ve alanında yüksek etki değerlerine sahip dergilerde yayınlanmış 70'in üzerinde SCI yayını ve 200'ün üzerinde bilimsel çalışması bulunuyor.

2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Su, Atık Su Arıtılması ve Geri Kazanılmasında Membran Teknolojileri ve Uygulamaları isimli üç ciltlik eserin yazarları arasında yer alan Hasar, 30'un üzerinde uluslararası kongre, sempozyumlarda konuşmacı olarak yer aldı, bugüne kadar birçok yüksek bütçeli proje yürüttü.

2002-2004 yılları arasında Fırat Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcısı, 2008-2010 Mühendislik Fakültesinde Fakülte Kurul Üyesi, 2008-2011 Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, 2010-2014 Fırat Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 yılından itibaren Çevre Teknolojisi ABD Başkanı, 2012-2015 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, 2012-2020 Üniversite Senato Üyesi olarak çeşitli idari görevlerinin yanı sıra Hasar, 2015-2020 yılları arasında Fırat Üniversitesinde Ar-Ge ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu olarak Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

2016-2019 yıllarında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığında doçentlik ön değerlendirme komisyon üyesi olarak görev alan Prof. Dr. Hasar, evli ve dört çocuk babasıdır. - ANKARA