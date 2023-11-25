İklim Aktivistleri Avustralya'da Kömür Sevkiyatını Engelledi

Avustralya'da kömür ihracatını ve ülkenin iklim değişikliğine yönelik eylem eksikliğini protesto eden iklim aktivistleri, dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle Limanı'na giden yolu kanolarıyla kapatarak kömür sevkiyatına engel oldu.

Avustralya'da kömür ihracatını ve ülkenin iklim değişikliğine yönelik eylem eksikliğini protesto eden iklim aktivistleri, dünyanın en büyük kömür limanı olan Newcastle Limanı'na giden yolu kanolarıyla kapatarak kömür sevkiyatına engel oldu.

ABC News'un haberine göre, Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinden yüzlerce protestocu, Newcastle Limanı'na giden nakliye kanalını kapatmak için kanolarıyla suya açıldı.

İklim aktivisti grubu Rising Tide'ın düzenlediği etkinlikte ülkenin kömür ihracatını ve iklim değişikliğine yönelik eylem eksikliğini protesto eden göstericiler, kanolarıyla kömür sevkiyatını engelledi.

Rising Tide, sevkiyatı engelleme eylemlerinin 30 saat süreceğini açıkladı.

Göstericiler, federal hükümeti tüm yeni fosil yakıt projelerini durdurmaya ve iklim değişikliğini gözden geçirmeye çağırdı.

Kanosuyla protestoya katılanlardan Valerie Thompson, "Fosil yakıt şirketlerinin iklim krizi gerçekten yaşandığında bize yardım etmek için sahada olmayacağını biliyoruz. Hükümeti, iklimimiz ve geleceğimiz pahasına yaptıkları anlamsız vurgunculuğu derhal durdurmaya çağırıyoruz." diye konuştu.