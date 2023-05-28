İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi başladı

Ülke genelinde 191 bin 885 sandıkta oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Seçmenler kimlikleriyle oy kullanabilecek, alkollü içki satışı ve eğlence yerleri kapalı olacak. Sosyal medya üzerinden seçim suçları takip edilecek.

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimi içini oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

İkinci tur Cumhurbaykanlığı seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 885 sandık kuruldu. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'da sona erecek.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

Görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak. Bu tür cihazlar, oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak.

Seçmen, oy pusulasındaki cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan veya Kemal Kılıçdaroğlu'nu tercih ettikten sonra oy pusulasını zarfa koyarak sandığa atacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre; saat 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda da yalnızca yemek verilebilecek.

Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Yine, Bakanlık genelgesine göre; sosyal medya platformları üzerinden "seçim suçları" ile "provokatif paylaşımları" takip etmek amacıyla kolluk birimlerince "bilişim suçları ile mücadele ekipleri"nin görevlendirildi. Ekipler suç unsuru tespiti halinde gerekli adli/idari işlemleri yapacak.

ELEKTRİK KESİNTİSİNE KARŞI ÖNLEM

Genelgede, elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine kurularak gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynaklarının, aydınlatma sistemlerinin çalışır halde bulundurulacağı belirtildi. Genelgede, bugün için elektrik kesintilerinin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordine kurularak trafoların korunması, gerektiğinde kullanılmak üzere jeneratör ve benzeri güç kaynaklarının temin edilmesine yönelik tedbirler alınacağı kaydedildi.

SİLAH TAŞIMAK YASAK

Genelgeye göre emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli olanlar dışında hiçbir kimsenin silahını taşımasına izin verilmeyecek. Oy kullanılacak alanlara seyyar satıcı ve araç girişine müsaade edilmeyecek. Vatandaşların sandık çevresine ulaşımlarını sağlayacak önlemler alınacak, vatandaş iradesini baskıyla etkilemeye yönelik girişimlere asla müsaade edilmeyecek. Oy verme günü vatandaşların sandık çevresine gidiş ve geliş yolları ile sandık başlarında çıkabilecek olayların engellenmesi için tüm sandık bölgelerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak.

Oy sayımı ve dökümü gecenin geç saatlerine kadar sürebileceğinden sandık konulan yerler ile çevrelerinin aydınlatılması konusunda seçim kurulları ve ilgili birimlerle koordinasyon ve iş birliği yapılacak.

Genelgeye göre oyların sayımı ve dökümü tamamlandıktan sonra düzenlenen tutanaklar ile sandık ve torbalarının ilgililer tarafından il ve ilçe seçim kurullarına nakli sırasında güzergahlarda ve muhafaza edileceği binalarda güvenlik tedbirlerinin alınması planlanacak.

Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuçları alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacak.

Ayrıca valiliklerce, mahallin özelliklerine göre ve seçim sürecinde meydana gelebilecek hassasiyetler çerçevesinde ek tedbirler geliştirilerek uygulamaya konulacak.

(ARŞİV GÖRÜNTÜ )