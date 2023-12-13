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İkinci el taşıt satışında motosiklet de 6 bin kilometre kuralına dahil edildi

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Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle, ikinci el taşıt satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Kararın geçerlilik süresi 1 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosikletin de dahil edilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre ikinci el taşıt satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi. Karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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