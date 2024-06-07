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İkiköprü Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut DEM Parti'den istifa etti

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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut, DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Karabulut, bağımsız olarak belediye başkanlığı görevine devam edeceğini belirtti.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut, DEM Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclis üyeleri ile DEM Parti'den istifa ettiğini, bugünden itibaren belediye başkanlığı görevine, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı aldığını bildirdi.

Karabulut, şunları kaydetti:

"Bu kararı almamızın en önemli sebebi ise İkiköprü'müzün kalkınması ve huzuru için çıktığımız bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak yerelde etkili hizmet ve beldemizde kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğimize inanıyor olmamızdır. Bu sebeple meclis üyelerimizle beraber istifa ettiğimizi ve yolumuza bağımsız olarak devam edeceğimizi değerli halkımıza ve kamuoyuna saygılarımızla arz ediyorum." ???????

Kaynak: AA / Politika

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